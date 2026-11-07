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Serie A - Jornada 11 8 nov 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

El Inter-Como se retransmitirá en directo por DAZN, Sky Sport y NOW. A continuación, los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

El Giuseppe Meazza acoge uno de los encuentros más esperados de esta jornada de la Serie A: Inter y Como se enfrentan en un derbi lombardo entre dos equipos con ambiciones muy diferentes, pero ambos en buena forma.

El Inter de Cristian Chivu llega a este partido tras una gran actuación en la Champions League: el equipo venció al Feyenoord en Róterdam por 3-0, con Djed Spence entre los más destacados. En la liga, sin embargo, la derrota en el derbi contra el Milan aún pesa, y el equipo busca continuidad.

El Como, por su parte, atraviesa un momento extraordinario. El equipo de Cesc Fabregas acaba de golear al Lens por 9-1 en la Champions League, un resultado que ha causado sensación en toda Europa, y lleva semanas sin perder en la Serie A. Cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos oficiales reflejan la fortaleza de un grupo que no conoce la crisis.

Fabregas ha construido algo poco frecuente en el fútbol italiano: un equipo capaz de desplegar un juego espectacular y obtener resultados. El 9-1 ante el Lens no es un caso aislado: antes llegaron las goleadas al Leipzig y al Manchester United. El Como ya no es una sorpresa, es una realidad.

Por su parte, Chivu sigue esperando que los refuerzos ingleses llegados en verano, Stones, Jones y Spence, encuentren continuidad. Spence mostró buenas sensaciones contra el Feyenoord, pero los otros dos siguen de baja.

En la Serie A, el Inter ocupa el segundo puesto y el Como, el cuarto: un duelo directo que puede alterar el equilibrio de la clasificación.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el Inter-Como en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Chivu no puede contar con Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones ni John Stones: una baja importante en ataque y varias ausencias en defensa y el centro del campo. El once probable del Inter incluye a Josep Martinez en la portería; Bisseck, Bastoni y Akanji en defensa; Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella y Calhanoglu en el centro del campo; y Marcus Thuram como única referencia ofensiva.

Fabregas, por su parte, debe prescindir de Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean y Jayden Addai. Pese a las ausencias, el Como mantiene un equipo competitivo: Butez bajo palos; Yan Couto, Ramon, Kempf y Kaiki en defensa; Milla y Ricci en el centro del campo; y Nico Paz, Baturina y Da Cunha en la mediapunta, por detrás de Douvikas.

Estado de forma

El Inter ha logrado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, con un balance goleador positivo en conjunto. Su resultado más reciente es la victoria por 3-0 sobre el Feyenoord en la Champions League, mientras que la derrota llegó en el derbi contra el Milan por 3-1 en la Serie A. El Inter ha mostrado solidez en las competiciones europeas y ha marcado en todos sus últimos partidos ganados.

El Como ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales y ha marcado una cifra impresionante de goles. Su victoria más reciente fue el contundente 9-1 sobre el Lens en la Champions League, con un triplete de Douvikas. Antes, el Como había vencido al Manchester United por 4-1, también en Europa: una racha que habla por sí sola.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a abril de 2026, cuando el Inter venció al Como por 3-2 en la Coppa Italia. En los cinco duelos más recientes entre ambos, el Inter se impuso en tres ocasiones, mientras que el Como consiguió una victoria y un empate. El enfrentamiento directo de la Serie A de diciembre de 2025 terminó con un contundente 4-0 para el Inter en Milán.

Clasificación

En la Serie A, el Inter ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación, mientras que el Como está en el cuarto.