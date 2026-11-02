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Serie A Femminile - Jornada 5 2 nov 2026 - 14:30

El Fiorentina-Juventus se transmite en directo por DAZN. A continuación, los detalles para seguir el partido por streaming en directo.

La Fiorentina recibe a la Juventus en un duelo de la Serie A femenina que enfrenta a dos equipos con ambiciones diferentes, pero igualmente necesitados de puntos. La Fiorentina llega a la cita en un buen momento de forma, mientras que la Juventus busca reaccionar tras un periodo difícil en la liga.

La Fiorentina de Pablo Pinones-Arce ocupa la quinta posición en la clasificación y ha mostrado solidez en sus últimos partidos. La victoria por 1-2 en Parma en la última jornada confirmó la capacidad del equipo para conseguir resultados también a domicilio.

La Juventus de Isaac Guerrero, en cambio, atraviesa un momento complicado en la Serie A. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, ante Roma, Como y AC Milan, han perjudicado la posición de la Juventus en la clasificación: ocupa el noveno puesto.

La única nota positiva para la Juventus en las últimas semanas llegó en Europa. La victoria por 1-4 contra el Austria Wien W en la Women's Champions League demostró que el equipo todavía sabe encontrar portería y elaborar juego cuando las condiciones lo permiten.

Para la Juventus, esta visita a Florencia representa una prueba importante. Una derrota podría complicar aún más una situación en la clasificación que ya no es buena, mientras que un resultado positivo podría dar un nuevo impulso a una temporada que, hasta ahora, está por debajo de las expectativas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming, con la hora de inicio y las últimas noticias sobre las alineaciones.

Noticias de los equipos

Por parte de la Fiorentina, el técnico Pablo Pinones-Arce no ha comunicado bajas ni jugadoras sancionadas. No se ha dado a conocer una posible alineación y habrá novedades en las horas previas al pitido inicial.

Isaac Guerrero tampoco ha informado de lesiones ni sanciones en la Juventus. El club no ha difundido ninguna alineación oficial: la información se actualizará en cuanto esté disponible.

Estado de forma

La Fiorentina ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Serie A. En la última jornada ganó 1-2 en Parma, confirmando su capacidad para conseguir resultados también fuera de casa. Antes había empatado 1-1 contra el Como y vencido al Sassuolo por 2-0. La única derrota de ese periodo llegó ante el Inter por 2-0. En esos cinco encuentros, la Fiorentina marcó 6 goles y encajó 4.

La Juventus ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su victoria más reciente llegó en la Women's Champions League contra el Austria Wien W por 1-4, pero en la liga acumula tres derrotas consecutivas: 2-5 ante la Roma, 2-4 ante el Como y 2-1 ante el AC Milan. La otra victoria de ese periodo fue el 3-0 a domicilio contra el BK Haecken FF en la Champions League. En los cinco partidos, la Juventus marcó 10 goles, pero encajó 15.

Enfrentamientos anteriores

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en abril de 2026, cuando la Juventus se impuso 1-2 en casa de la Fiorentina en la Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos, la Juventus suma tres victorias frente a las dos de la Fiorentina. La Juventus marcó 8 goles en esos partidos, mientras que la Fiorentina anotó 5.

Clasificación

En la Serie A femenina, la Fiorentina ocupa la quinta posición, mientras que la Juventus es novena. La Juventus está por detrás de su rival en la clasificación y no puede permitirse más tropiezos si quiere volver a luchar por los primeros puestos.