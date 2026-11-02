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Serie A Femminile
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Mira el Fiorentina-Juventus en directo hoy: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

Fiorentina vs Juventus
Fiorentina
Juventus
Serie A Femminile

Cómo ver el partido de Serie A entre la Fiorentina y la Juventus: hora de inicio y novedades de los equipos

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Serie A Femminile - Jornada 5

El Fiorentina-Juventus se transmite en directo por DAZN. A continuación, los detalles para seguir el partido por streaming en directo.

La Fiorentina recibe a la Juventus en un duelo de la Serie A femenina que enfrenta a dos equipos con ambiciones diferentes, pero igualmente necesitados de puntos. La Fiorentina llega a la cita en un buen momento de forma, mientras que la Juventus busca reaccionar tras un periodo difícil en la liga.

La Fiorentina de Pablo Pinones-Arce ocupa la quinta posición en la clasificación y ha mostrado solidez en sus últimos partidos. La victoria por 1-2 en Parma en la última jornada confirmó la capacidad del equipo para conseguir resultados también a domicilio.

La Juventus de Isaac Guerrero, en cambio, atraviesa un momento complicado en la Serie A. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, ante Roma, Como y AC Milan, han perjudicado la posición de la Juventus en la clasificación: ocupa el noveno puesto.

La única nota positiva para la Juventus en las últimas semanas llegó en Europa. La victoria por 1-4 contra el Austria Wien W en la Women's Champions League demostró que el equipo todavía sabe encontrar portería y elaborar juego cuando las condiciones lo permiten.

Para la Juventus, esta visita a Florencia representa una prueba importante. Una derrota podría complicar aún más una situación en la clasificación que ya no es buena, mientras que un resultado positivo podría dar un nuevo impulso a una temporada que, hasta ahora, está por debajo de las expectativas.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming, con la hora de inicio y las últimas noticias sobre las alineaciones.

Noticias de los equipos

Fiorentina contra Juventus alineaciones probables

Manager

  • P. Pinones-Arce

Por parte de la Fiorentina, el técnico Pablo Pinones-Arce no ha comunicado bajas ni jugadoras sancionadas. No se ha dado a conocer una posible alineación y habrá novedades en las horas previas al pitido inicial.

Isaac Guerrero tampoco ha informado de lesiones ni sanciones en la Juventus. El club no ha difundido ninguna alineación oficial: la información se actualizará en cuanto esté disponible.

Estado de forma

FIO

FIO - Formulario

LAZ
W2-1
INT
L2-0
SAS
W2-0
COM
D1-1
PAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
JUV

JUV - Formulario

BKH
W0-3
MIL
L2-1
COM
L2-4
ROM
L2-5
WIE
W1-4
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

La Fiorentina ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Serie A. En la última jornada ganó 1-2 en Parma, confirmando su capacidad para conseguir resultados también fuera de casa. Antes había empatado 1-1 contra el Como y vencido al Sassuolo por 2-0. La única derrota de ese periodo llegó ante el Inter por 2-0. En esos cinco encuentros, la Fiorentina marcó 6 goles y encajó 4.

La Juventus ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su victoria más reciente llegó en la Women's Champions League contra el Austria Wien W por 1-4, pero en la liga acumula tres derrotas consecutivas: 2-5 ante la Roma, 2-4 ante el Como y 2-1 ante el AC Milan. La otra victoria de ese periodo fue el 3-0 a domicilio contra el BK Haecken FF en la Champions League. En los cinco partidos, la Juventus marcó 10 goles, pero encajó 15.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

FiorentinaEmpateJuventus
2
0
3
Serie A Femminile
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Juventus badge
Juventus
JUV
2
F
Serie A Femminile
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
F
Serie A Femminile
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A Femminile
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
F
Serie A Femminile
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en abril de 2026, cuando la Juventus se impuso 1-2 en casa de la Fiorentina en la Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos, la Juventus suma tres victorias frente a las dos de la Fiorentina. La Juventus marcó 8 goles en esos partidos, mientras que la Fiorentina anotó 5.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
5500177+1015
W
W
W
W
W
2
InterInterINT
5410100+1013
W
D
W
W
W
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
5320137+611
D
D
W
W
W
4
Como WomenComo WomenCOM
52214408
W
D
D
L
W
5
FiorentinaFiorentinaFIO
421154+17
W
D
W
L
6
Ternana FemminileTernana FemminileTER
521257-27
D
L
W
W
L
7
AC MilanAC MilanMIL
5203810-26
L
W
L
W
L
8
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
511378-14
L
D
W
L
L
9
JuventusJuventusJUV
4103812-43
L
L
L
W
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
502327-52
D
L
L
L
D
11
LazioLazioLAZ
502317-62
L
D
L
L
D
12
SassuoloSassuoloSAS
5023411-72
D
D
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Descenso

En la Serie A femenina, la Fiorentina ocupa la quinta posición, mientras que la Juventus es novena. La Juventus está por detrás de su rival en la clasificación y no puede permitirse más tropiezos si quiere volver a luchar por los primeros puestos.

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