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Serie A
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoJuventus
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Mira el Fiorentina contra Juventus en directo hoy: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

Fiorentina vs Juventus
Fiorentina
Juventus
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Fiorentina y Juventus: hora de inicio y novedades de los equipos

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crest
Serie A - Jornada 11
Artemio Franchi, Firenze

El Fiorentina-Juventus se transmite en exclusiva y en directo por streaming en DAZN. Para seguir el partido será necesaria una suscripción activa a la plataforma.

El Artemio Franchi de Florencia acoge el partido que cierra la undécima jornada de la Serie A: Fiorentina y Juventus se enfrentan en una de las rivalidades más intensas del fútbol italiano.

La Fiorentina de Paolo Vanoli llega a la cita tras sumar cuatro puntos en los dos últimos partidos de liga, entre ellos la convincente victoria por 4-2 ante el Sassuolo. El equipo toscano todavía no ha ganado en casa esta temporada, un dato que pesa y que hace que el partido sea aún más delicado para Vanoli.

La Juventus, por su parte, llega a Florencia con el viento a favor: dos victorias consecutivas, el 2-0 ante el Napoli en la Serie A y el 2-1 contra el AZ Alkmaar en la Europa League, han devuelto la tranquilidad a un entorno que había vivido semanas difíciles tras la derrota en Génova.

Randal Kolo Muani fue uno de los protagonistas de la noche en Países Bajos y confirmó las señales de mejoría que esperaban los aficionados de la Juventus. Luciano Spalletti busca ahora respuestas concretas en un campo históricamente complicado para saber si su equipo ha logrado dar un giro a la situación.

En cuanto a las lesiones, la Juventus sigue con la enfermería llena: Cambiaso es baja por fatiga muscular, al igual que Yildiz, Thuram y Locatelli, ausentes de larga duración. Spalletti recupera, sin embargo, a McKennie, que debería ser titular.

Hay puntos importantes en juego antes del parón de selecciones: una derrota complicaría el camino de la Juventus, mientras que la Fiorentina quiere conseguir por fin su primera victoria ante su afición.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

Fiorentina contra Juventus alineaciones

4-2-3-1
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formación
Juventus crest
Juventus
JUV
4-4-2
D. de GeaD. de GeaR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioA. NjieA. NjieC. NdourC. Ndourteam-logoP. GoncalvesC. Inao OulaiC. Inao OulaiF. MastantuonoF. Mastantuonoteam-logoM. PellegrinoG. VicarioG. VicarioJhon LucumíJhon LucumíP. KaluluP. KaluluJ. CabalJ. CabalG. BremerG. BremerD. LuizD. LuizW. McKennieW. McKennieT. KoopmeinersT. KoopmeinersJ. BogaJ. BogaN. WoltemadeN. WoltemadeR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus crest
Juventus
JUV
4-2-3-1
Fiorentina

Once inicial

Juventus

Suplentes

Manager

  • P. Vanoli
  • L. Spalletti

La Fiorentina no podrá contar con Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta y Riccardo Sottil. Vanoli debería apostar por el siguiente once: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Juventus llega con una larga lista de lesionados: faltarán Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara y Cambiaso, este último de baja por la fatiga muscular sufrida en Países Bajos. Spalletti recupera a McKennie y debería alinear a: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Fiorentina

Lesiones y suspensiones

Juventus

Estado de forma

FIO

FIO - Formulario

GEN
L2-1
COM
L1-3
INT
L2-1
ATA
D2-2
SAS
W2-4
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
JUV

JUV - Formulario

REN
D2-2
LEC
W0-2
GEN
L2-0
NAP
W2-0
AZ
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

La Fiorentina llega al encuentro con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es la victoria por 4-2 ante el Sassuolo, precedida por el empate 2-2 contra el Atalanta. La Fiorentina ha marcado 8 goles y ha encajado 9 en este periodo, con tres derrotas consecutivas antes de los resultados positivos de sus dos últimos encuentros.

La Juventus presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Tras perder 2-0 ante el Genoa, la Juventus ha encadenado tres partidos sin perder, incluidas las victorias por 2-0 frente al Napoli y por 2-1 ante el AZ Alkmaar. En total, la Juventus ha marcado 7 goles y ha encajado 4 en esta serie de partidos.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

FiorentinaEmpateJuventus
2
2
1
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Juventus badge
Juventus
JUV
0
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 17 de mayo de 2026, cuando la Juventus recibió a la Fiorentina en el Allianz Stadium: terminó 0-2 a favor de la Fiorentina. En los cinco encuentros más recientes, la Fiorentina ha logrado dos victorias por una de la Juventus, con dos empates. El balance goleador total de esos cinco partidos es de 9 tantos para la Fiorentina y 6 para la Juventus.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
D
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
119112813+1528
W
L
W
W
W
3
RomaRomaROM
118303110+2127
W
W
W
D
W
4
AC MilánAC MilánMIL
117312313+1024
W
W
L
W
W
5
ComoComoCOM
117221810+823
L
W
W
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
L
W
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
115331512+318
D
W
L
W
L
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
W
W
W
W
L
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
W
L
L
L
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
114341814+415
D
L
W
D
L
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
D
L
L
W
W
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
W
L
D
D
L
13
GénovaGénovaGEN
114161116-513
L
W
W
W
L
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
D
L
L
L
W
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361725-89
D
W
D
L
L
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
L
W
D
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
L
L
L
L
L
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
L
L
L
L
W
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
W
L
L
L
W
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
L
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, la Fiorentina ocupa actualmente el decimoquinto puesto de la clasificación, mientras que la Juventus se encuentra en séptima posición.

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