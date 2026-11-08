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Serie A - Jornada 11 8 nov 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

El Fiorentina-Juventus se transmite en exclusiva y en directo por streaming en DAZN. Para seguir el partido será necesaria una suscripción activa a la plataforma.

El Artemio Franchi de Florencia acoge el partido que cierra la undécima jornada de la Serie A: Fiorentina y Juventus se enfrentan en una de las rivalidades más intensas del fútbol italiano.

La Fiorentina de Paolo Vanoli llega a la cita tras sumar cuatro puntos en los dos últimos partidos de liga, entre ellos la convincente victoria por 4-2 ante el Sassuolo. El equipo toscano todavía no ha ganado en casa esta temporada, un dato que pesa y que hace que el partido sea aún más delicado para Vanoli.

La Juventus, por su parte, llega a Florencia con el viento a favor: dos victorias consecutivas, el 2-0 ante el Napoli en la Serie A y el 2-1 contra el AZ Alkmaar en la Europa League, han devuelto la tranquilidad a un entorno que había vivido semanas difíciles tras la derrota en Génova.

Randal Kolo Muani fue uno de los protagonistas de la noche en Países Bajos y confirmó las señales de mejoría que esperaban los aficionados de la Juventus. Luciano Spalletti busca ahora respuestas concretas en un campo históricamente complicado para saber si su equipo ha logrado dar un giro a la situación.

En cuanto a las lesiones, la Juventus sigue con la enfermería llena: Cambiaso es baja por fatiga muscular, al igual que Yildiz, Thuram y Locatelli, ausentes de larga duración. Spalletti recupera, sin embargo, a McKennie, que debería ser titular.

Hay puntos importantes en juego antes del parón de selecciones: una derrota complicaría el camino de la Juventus, mientras que la Fiorentina quiere conseguir por fin su primera victoria ante su afición.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

La Fiorentina no podrá contar con Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta y Riccardo Sottil. Vanoli debería apostar por el siguiente once: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Juventus llega con una larga lista de lesionados: faltarán Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara y Cambiaso, este último de baja por la fatiga muscular sufrida en Países Bajos. Spalletti recupera a McKennie y debería alinear a: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Estado de forma

La Fiorentina llega al encuentro con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es la victoria por 4-2 ante el Sassuolo, precedida por el empate 2-2 contra el Atalanta. La Fiorentina ha marcado 8 goles y ha encajado 9 en este periodo, con tres derrotas consecutivas antes de los resultados positivos de sus dos últimos encuentros.

La Juventus presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Tras perder 2-0 ante el Genoa, la Juventus ha encadenado tres partidos sin perder, incluidas las victorias por 2-0 frente al Napoli y por 2-1 ante el AZ Alkmaar. En total, la Juventus ha marcado 7 goles y ha encajado 4 en esta serie de partidos.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 17 de mayo de 2026, cuando la Juventus recibió a la Fiorentina en el Allianz Stadium: terminó 0-2 a favor de la Fiorentina. En los cinco encuentros más recientes, la Fiorentina ha logrado dos victorias por una de la Juventus, con dos empates. El balance goleador total de esos cinco partidos es de 9 tantos para la Fiorentina y 6 para la Juventus.

Clasificación

En la Serie A, la Fiorentina ocupa actualmente el decimoquinto puesto de la clasificación, mientras que la Juventus se encuentra en séptima posición.