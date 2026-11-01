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Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoParma Calcio 1913
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Mira el Atalanta-Parma Calcio 1913 en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Atalanta vs Parma Calcio 1913
Atalanta
Parma Calcio 1913
Serie A

Cómo ver el partido de la Serie A entre Atalanta y Parma Calcio 1913, con el horario de inicio y las novedades de los equipos

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crest
Serie A - Jornada 10
New Balance Arena

El Atalanta-Parma se retransmite en directo y en exclusiva por DAZN. Para seguir el partido es necesaria una suscripción a la plataforma, disponible a través de televisores inteligentes, smartphones, tabletas u ordenadores.

La décima jornada de la Serie A se cierra en el New Balance Arena de Bérgamo, donde el Atalanta de Maurizio Sarri recibe al Parma de Alberto Gilardino en el último partido del lunes por la noche.

El Atalanta llega a esta cita con once puntos en nueve partidos, una cosecha que no refleja sus ambiciones para la temporada. Dos empates consecutivos, el 4-4 en casa contra el Frosinone y el 2-2 en Florencia contra la Fiorentina, han dejado al Atalanta duodécimo en la clasificación, con una defensa que sigue concediendo demasiado.

Sarri tiene que lidiar con una enfermería cada vez más llena. A los lesionados de larga duración se han sumado recientemente Gianluca Scamacca y Raoul Bellanova, que también se perderán este partido. El peso del ataque vuelve a recaer en Nikola Krstovic, el montenegrino que en las últimas semanas ha escalado posiciones en la jerarquía ofensiva hasta convertirse en la principal referencia del Atalanta.

El Parma llega a Bérgamo en una situación igualmente complicada. Ocupa el decimoctavo puesto en la clasificación y todavía no ha ganado ningún partido desde que Gilardino sustituyó al destituido Cuesta. Su último resultado fue un 0-0 contra el Udinese, un empate que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Para ambos equipos, los tres puntos en juego esta noche tienen un peso enorme. El Atalanta quiere poner fin a su racha de resultados irregulares y acercarse a los puestos europeos; el Parma, por su parte, necesita una victoria para alejarse de la zona de descenso.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

Atalanta contra Parma Calcio 1913 alineaciones probables

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formación
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraD. CarlosD. CarlosM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoH. Nicolussi CavigliaH. Nicolussi CavigliaM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. Bernabeteam-logoS. LontaniD. RomeroD. Romero
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-2-3-1
Atalanta

Once inicial

Parma Calcio 1913

Manager

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri debe gestionar una larga lista de bajas: no estarán Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova ni Gianluca Gaetano. El probable once del Atalanta incluye a Carnesecchi en la portería, con Zappacosta, Scalvini, Obric y Bernasconi en defensa; Ederson y Pasalic en el centro del campo; y Elmas, De Ketelaere y Zalewski en la mediapunta para apoyar a Krstovic.

Gilardino no tiene bajas ni sancionados en la plantilla del Parma. El probable once del Parma sitúa a Daffara bajo palos, con Diego Carlos, Troilo y Del Prato en defensa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita y Valeri en el centro del campo; y Lontani y Romero en ataque.

Estado de forma

ATA

ATA - Formulario

PAF
W3-1
MIL
L3-2
AJX
L2-0
FRC
D4-4
FIO
D2-2
Gol marcado (encajado)
11/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
PAR

PAR - Formulario

GEN
W2-1
INT
L3-0
TOR
L0-3
LAZ
L2-1
UDI
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Atalanta ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Ganó al Pafos FC por 3-1 en la Conference League, pero después perdió contra el AC Milan por 3-2 en la Serie A y contra el Ajax por 2-0 en Europa. Los dos empates más recientes, el 4-4 contra el Frosinone y el 2-2 en Florencia, muestran a un equipo capaz de marcar, pero con evidentes problemas defensivos: doce goles a favor y doce en contra en los últimos cinco partidos.

El Parma ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Ganó al Genoa por 2-1, pero después sufrió duras derrotas contra el Inter (3-0), el Torino (3-0) y la Lazio (2-1), antes del 0-0 de la última jornada contra el Udinese. En cinco partidos, el Parma ha marcado cinco goles y ha encajado nueve.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

AtalantaEmpateParma Calcio 1913
2
1
2
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
F
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
F
Amistosos
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
4
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
F
11Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a enero de 2026, cuando el Atalanta se impuso por 4-0 en casa al Parma en la Serie A. Si se tienen en cuenta los últimos cinco enfrentamientos oficiales, el balance favorece al equipo de Bérgamo: tres victorias del Atalanta, una del Parma y un empate. Cabe destacar el 2-3 de mayo de 2025, cuando el Parma ganó a domicilio en Bérgamo, y el 1-3 de noviembre de 2024, con victoria del Atalanta a domicilio.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
W
W
D
W
L
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
104331711+615
D
W
D
L
W
8
JuventusJuventusJUV
104331110+115
D
L
W
L
D
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
L
L
W
W
W
11
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
L
L
L
L
D
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
14
LecceLecceLEC
103071121-109
L
L
L
W
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
L
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
L
L
L
W
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Atalanta ocupa la duodécima posición, mientras que el Parma se encuentra en el decimoctavo puesto.

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