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Serie A Femminile - Jornada 6 7 nov 2026 - 09:00

El derbi femenino entre AC Milan e Inter se retransmite en directo por DAZN y Rai Sport. A continuación, todos los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

AC Milan e Inter vuelven a enfrentarse en la Serie A Femenina, en un derbi con puntos importantes en juego en una temporada que aún está en plena disputa. El AC Milan de Suzanne Bakker recibe al Inter de David Sassarini en un duelo entre dos equipos que llegan a la cita en estados de forma muy diferentes.

El Milan ha vivido un noviembre complicado y cayó 1-0 ante el Como Women en su último partido de liga. Antes de esa derrota, había vencido 3-0 al Ternana, pero su rendimiento sigue siendo irregular, con dos victorias y tres derrotas en los últimos cinco partidos.

El Inter, en cambio, llega a este derbi con una dinámica muy distinta. Venció 3-0 a la Lazio en la última jornada de la Serie A y ocupa el segundo puesto de la clasificación, reflejo de una temporada sólida pese a la dura derrota por 6-0 sufrida ante el OL Lyonnes en la Women's Champions League.

En los enfrentamientos recientes entre ambos equipos, el Inter ha dominado. Ganó 1-0 el pasado mayo, después de imponerse por 5-1 y 4-1 en las dos temporadas anteriores. El Milan lleva tiempo sin vencer al Inter y tendrá que revertir esa tendencia desfavorable.

En la clasificación, el Milan ocupa el séptimo puesto y el Inter es segundo. La distancia es clara, pero los derbis tienen su propia lógica. Esto es todo lo que hay que saber para seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos

En el AC Milan, Suzanne Bakker todavía no ha anunciado la alineación oficial ni ha ofrecido novedades sobre lesiones o sanciones. Habrá más información sobre el Milan cuando se acerque el pitido inicial.

David Sassarini tampoco ha dado a conocer la posible alineación del Inter y, por el momento, no hay información sobre bajas ni jugadoras sancionadas. Las novedades sobre el Inter se añadirán en cuanto estén disponibles.

Estado de forma

El Milan llega a este derbi con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A. La derrota más reciente fue el 1-0 ante el Como Women, precedida por una victoria por 3-0 sobre el Ternana Femminile. En ese mismo periodo, el Milan también perdió 4-2 contra la Roma y 4-1 contra el Como, con un balance total de nueve goles a favor y doce en contra.

El Inter presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre liga y copa. Viene de ganar 3-0 a la Lazio y, antes, había empatado 0-0 con el Napoli Femminile y vencido 3-0 al Parma. Su única derrota en ese periodo fue el 6-0 ante el OL Lyonnes en la Women's Champions League, que, sin embargo, no empaña la solidez mostrada en la Serie A.

Enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a mayo de 2026, cuando el Inter se impuso 1-0 en casa. En los últimos cinco duelos directos, el Inter ha ganado tres veces, frente a una victoria del Milan y un empate: en diciembre de 2025, el Inter ganó 5-1 a domicilio; en abril de 2025, se impuso 4-1; mientras que el partido de marzo de 2025 terminó 3-3. El único empate neutral de la serie es el 1-1 de diciembre de 2024.

Clasificación

En la Serie A Femenina, el AC Milan ocupa actualmente el séptimo puesto, mientras que el Inter es segundo en la clasificación.