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UEFA Nations League A
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Koning Boudewijnstadion
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Mira Bélgica contra Italia en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Belgium vs Italia
UEFA Nations League A
Belgium
Italia

Cómo ver el partido de la Liga A de la UEFA Nations League entre Bélgica e Italia: hora de inicio y novedades de los equipos

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crest
UEFA Nations League A - Jornada 6
Koning Boudewijnstadion

El Bélgica-Italia se emitirá en abierto por Rai 1, con streaming gratuito en directo disponible en RaiPlay.

El Koning Boudewijnstadion de Bruselas acoge el domingo el duelo decisivo del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League entre Bélgica e Italia. Con la clasificación para los cuartos de final todavía en juego, ambos equipos saltan al campo con todo por decidir.

Italia llega a Bruselas en un gran momento de forma tras vencer el jueves por la noche a Francia por 3-1 en San Siro. Francesco Esposito fue el gran protagonista con un doblete: marcó su primer gol en el minuto 26 y el penalti decisivo en el 75. Sus tantos permitieron a Italia remontar la desventaja inicial provocada por el gol de Olise.

Roberto Mancini demostró que sabe leer los partidos: su equipo cedió el 65 % de la posesión a los franceses y aprovechó las transiciones verticales con una precisión letal. Davide Frattesi marcó el 2-1 en el minuto 63, uno después de la entrada de Federico Dimarco, que dio la asistencia.

Bélgica, por su parte, sumó tres puntos importantes el jueves en Turquía al ganar por 2-1 gracias a Jeremy Doku y Charles De Ketelaere. Mark van Bommel llega a Bruselas con un equipo que alcanza los nueve puntos y que, con una victoria, sellaría su pase a cuartos independientemente de los demás resultados.

Romelu Lukaku no viajó a Izmir por un problema en la cadera, y van Bommel espera recuperarlo para este encuentro. Doku, que regresó tras una larga lesión, ya ha demostrado que está en forma.

En la clasificación, Italia y Bélgica están separadas ahora por un solo punto: Italia lidera el grupo con diez y los Diablos Rojos la siguen con nueve. Una victoria belga lo cambiaría todo; un empate o una derrota daría el primer puesto a Italia.

A continuación, toda la información para seguir el Bélgica-Italia por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Belgium contra Italia alineaciones probables

Manager

  • M. van Bommel

Por parte de Bélgica, Mark van Bommel aún no ha comunicado la alineación probable ni novedades oficiales sobre lesiones o sanciones. Romelu Lukaku se perdió el viaje a Turquía por un problema en la cadera y su disponibilidad para este partido se evaluará en las horas previas al pitido inicial. Se ofrecerán más novedades poco antes del encuentro.

Roberto Mancini tampoco ha dado a conocer la alineación titular. El cuerpo técnico de Italia actualizará la lista de jugadores disponibles en función de las últimas evaluaciones físicas antes del partido. Las noticias sobre posibles lesiones o sanciones se comunicarán en las horas previas al inicio del encuentro.

Estado de forma

BEL

BEL - Formulario

ITA
W0-2
FRA
L0-1
TUR
W3-0
FRA
L4-1
TUR
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ITA

ITA - Formulario

BEL
L0-2
TUR
W1-4
FRA
D1-1
TUR
W3-1
FRA
W3-1
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Bélgica ha logrado tres victorias y sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Nations League. Su último resultado positivo llegó el jueves, con un triunfo por 2-1 en Turquía. Antes, los Diablos Rojos habían sufrido una dura derrota por 4-1 ante Francia, aunque en octubre habían vencido a Turquía por 3-0 en casa. En esos cinco encuentros, Bélgica marcó ocho goles y encajó siete.

Italia ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Viene del 3-1 que le endosó a Francia el jueves en San Siro, después de empatar 1-1 en el Parque de los Príncipes el mes pasado. En ese tramo, el equipo de Mancini marcó diez goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

BelgiumEmpateItalia
1
1
3
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
0
Belgium badge
Belgium
BEL
2
F
UEFA Nations League A
Belgium badge
Belgium
BEL
0
Italia badge
Italia
ITA
1
F
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
2
Belgium badge
Belgium
BEL
2
F
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
2
Belgium badge
Belgium
BEL
1
F
Campeonato de Europa
Belgium badge
Belgium
BEL
1
Italia badge
Italia
ITA
2
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta al 25 de septiembre de 2026, cuando Bélgica se impuso por 2-0 a domicilio ante Italia en la fase de grupos de esta misma Nations League. En los últimos cinco duelos entre ambas selecciones, el balance es de dos victorias por cada lado y un empate. Los encuentros más recientes se disputaron todos en la Nations League entre 2024 y 2026.

Clasificación

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ItaliaItaliaITA
5311116+510
W
W
D
W
L
2
FranciaFranciaFRA
531185+310
L
W
D
W
W
3
BelgiumBelgiumBEL
530286+29
W
L
W
L
W
4
TurquíaTurquíaTUR
5005313-100
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, Italia ocupa el primer puesto y Bélgica, el tercero.

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