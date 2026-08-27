Mira aquí gratis en directo el partido Ajax - FC Sion

El Ajax se enfrenta este jueves por la noche al FC Sion en el Johan Cruijff ArenA en el partido de vuelta del playoff de la Conference League. El equipo del entrenador Míchel Sánchez defiende una ventaja de 2-4 y el encuentro podrá verse esta vez en directo gratis para todo el mundo en Países Bajos, tanto por televisión como por internet.

El saque inicial en Ámsterdam será el jueves 27 de agosto a las 20.00 horas. El Ajax puede asegurarse con un buen resultado la participación en la fase de liga de la Conference League, después de que el conjunto de Ámsterdam lograra la semana pasada una excelente posición de partida en Suiza.

El partido de ida contra el Sion fue menos sencillo de seguir para muchos aficionados. El encuentro debía comprarse por 4,99 euros a través de KIJK y, además, varios espectadores sufrieron problemas con la retransmisión en directo.

Para la vuelta, la situación es distinta. Ziggo Sport posee los derechos de retransmisión y emitirá en directo el Ajax - FC Sion a través del canal principal de Ziggo Sport, disponible para los clientes de Ziggo en el canal 14.

También los aficionados al fútbol sin suscripción a Ziggo podrán ver el partido gratis. A través de Ziggo Sport Free, tras crear una cuenta gratis, se podrá acceder a la retransmisión en directo del Ajax contra el FC Sion.

Esto se aplica, entre otros, a quienes tienen televisión e internet con otros proveedores. Por tanto, no necesitan contratar una suscripción adicional a Ziggo Sport para ver el partido europeo del Ajax.

La retransmisión comenzará a las 19.25 horas con la previa, tras la cual el partido arrancará a las 20.00. El árbitro austríaco Julian Weinberger ha sido designado por la UEFA para dirigir el encuentro en el Johan Cruijff ArenA.

El Ajax afronta la vuelta con una cómoda ventaja gracias a la victoria por 2-4 en Suiza. El ganador de la eliminatoria se clasificará para la fase de liga de la Conference League.