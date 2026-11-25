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La selección de Senegal ha recuperado el título de la Copa Africana de Naciones 2025 por decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que pone fin a una de las crisis más polémicas de la historia del torneo. El ministro de Justicia senegalés, Moussa Sarr, celebró el fallo, aseguró que su país ha recuperado su dignidad y sus derechos y elogió el papel desempeñado por el presidente de la República, Bassirou Diomaye Faye, en el seguimiento del caso y en el apoyo a los esfuerzos legales para defender la posición de Senegal.

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Moussa Sarr, en declaraciones recogidas por el diario senegalés «Seneweb», afirmó sentirse aliviado por la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo y elogió la movilización de todas las partes que participaron en la defensa de la posición de su país a lo largo de las distintas fases del litigio.

El ministro dedicó un elogio especial al presidente de la República, Bassirou Diomaye Faye, y destacó su compromiso y su implicación personal en el caso, en alusión al respaldo que recibió el expediente al más alto nivel de las instituciones del Estado senegalés.

El elogio de Sarr al presidente no es ajeno a su propia trayectoria en el caso, ya que el ministro de Justicia formó parte del equipo de abogados constituido para defender los intereses senegaleses ante los organismos competentes, antes de ser nombrado miembro del Gobierno el 1 de junio de 2026.

Así, Sarr conocía de primera mano el recorrido jurídico del caso antes de asumir su cargo en el Gobierno, lo que otorga a sus declaraciones una relevancia añadida al hablar de los esfuerzos de Senegal en esta batalla.

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El ministro de Justicia felicitó también a la Federación Senegalesa de Fútbol, al equipo de abogados encargado de representar al país y a los jugadores de la selección senegalesa que se proclamaron campeones.

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Cerró su mensaje con una frase llamativa que reflejaba la enorme satisfacción senegalesa con el desenlace: «Senegal conserva su título y recupera plenamente su dignidad».

La Federación Senegalesa detalla el apoyo del Gobierno

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La referencia al papel del presidente senegalés cobra aún más importancia a la luz del comunicado oficial que publicó el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, el 24 de noviembre, tras recibir la notificación definitiva del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

En su mensaje dirigido al pueblo senegalés y a la familia del fútbol, Fall expresó su gratitud al presidente Bassirou Diomaye Faye, al primer ministro y a todo el Gobierno, y dio las gracias en particular al Ministerio de Deportes por su apoyo constante durante la crisis.

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El presidente de la Federación explicó que ese apoyo comenzó con la ceremonia de entrega de la bandera nacional a la selección el 17 de diciembre de 2025 y se prolongó durante los meses siguientes, y subrayó que el respaldo del Gobierno se produjo respetando la independencia jurídica e institucional de la Federación Senegalesa de Fútbol.

También habló del papel diplomático desempeñado por el Estado senegalés, que, según dijo, se caracterizó por la discreción y sirvió a los intereses de los ciudadanos y a las relaciones africanas.

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En la misma línea, Abdoulaye Fall elogió al equipo de defensa jurídica que lideró la batalla ante el tribunal, dio las gracias en particular al abogado Seydou Diagne, coordinador del equipo de defensa, y dedicó un saludo especial al ministro de Justicia, Moussa Sarr, como uno de los miembros fundadores de ese equipo.

Fall reveló que Sarr se retiró del equipo de defensa tras ser nombrado ministro de Justicia el 1 de junio de 2026, en cumplimiento de las consideraciones profesionales y éticas ligadas a su nuevo cargo.

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¿Cómo volvió la copa a Senegal?

El origen de la crisis se remonta a la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que enfrentó a Senegal y Marruecos en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat el 18 de enero de 2026.

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El partido terminó con victoria de Senegal por 1-0 en la prórroga, con gol decisivo de Pape Gueye, pero el encuentro vivió momentos polémicos en los últimos minutos del tiempo reglamentario, cuando se señaló un penalti a favor de Marruecos, al que siguieron las protestas senegalesas y la retirada temporal del terreno de juego de los jugadores de la selección senegalesa.

Tras la reanudación del juego, Brahim Díaz falló el penalti y el partido se fue a la prórroga, que la selección senegalesa decidió con el gol de Gueye.

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Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol tomó después otro camino jurídico: su Comité de Apelación decidió el 17 de marzo de 2026 dar a Senegal por perdedor por retirada y otorgar la victoria a Marruecos por 3-0, después de que el Comité Disciplinario hubiera emitido su decisión previa el 11 de febrero.

La Federación Senegalesa no aceptó esa resolución y presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 25 de marzo de 2026, en el que solicitaba anular la decisión del Comité de Apelación y volver a reconocer el resultado del partido decidido sobre el terreno de juego.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo zanja el conflicto

Tras una audiencia celebrada en la ciudad suiza de Lausana el 8 de octubre de 2026, el Tribunal de Arbitraje Deportivo emitió su decisión definitiva el martes 24 de noviembre: estimó el recurso de la Federación Senegalesa, anuló la decisión del Comité de Apelación de la CAF y restableció la decisión del Comité Disciplinario del 11 de febrero.

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El tribunal basó su decisión en que reanudar el partido o suspenderlo definitivamente formaba parte de la potestad discrecional exclusiva del árbitro Jean-Jacques Ndala, y en que el regreso de ambos equipos al terreno de juego y su disposición a completar el encuentro convertían la decisión de reanudar el juego en una cuestión vinculada a la autoridad del árbitro sobre el campo.

Además, explicó que los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo se refieren a los casos en los que la conducta de uno de los equipos provoca la suspensión definitiva del partido, algo que no ocurrió en este caso, ya que el encuentro se reanudó y concluyó con un resultado deportivo.

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La decisión fue adoptada por unanimidad por el panel arbitral presidido por Gérald Simon, del que formaban parte el alemán Ulrich Haas y el italiano Luigi Fumagalli.

Tras conocerse el fallo, la Confederación Africana de Fútbol anunció que respeta la decisión del tribunal y que está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para aplicarla, de modo que Senegal vuelve a ser oficialmente campeón de África 2025 y conserva la victoria que logró sobre el terreno de juego en Rabat.