A pocas horas de la final del Mundial 2026, España y Argentina se disputan el título ante la expectación global.

Aunque ambos equipos han mostrado gran paridad en el torneo, la inteligencia artificial otorga una ligera ventaja a España y señala que será una de las finales más reñidas de los últimos años.

Tras analizar rendimiento, resultados, estadísticas y calidad técnica, las probabilidades son:

España: 55 %, Argentina: 45 %.

Esta ligera ventaja se basa en el buen juego colectivo, el control del balón y el brillo de jóvenes como Lamine Yamal.

Sin embargo, Argentina no debe subestimarse: su experiencia y carácter en eliminatorias pueden inclinar la balanza.

La IA advierte de que el primer gol podría inclinar la balanza, pues ambos equipos tienen jugadores capaces de decidir con una sola jugada.

Aunque la IA da una ligera ventaja a España, la final está abierta y se decidirá por detalles.

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