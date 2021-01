Milton Caraglio califica declaraciones de directivo de Cruz Azul como “estupideces”

El exjugador de la Máquina cargó en contra de la directiva Celeste tras el desastre del Guardianes 2020.

Milton Caraglio, refuerzo de Atlas para el Guardianes 2021, arremetió contra Víctor Velázquez, presidente del consejo de vigilancia de la Cooperativa , luego de que mencionara que con un planteamiento táctico de mediocridad habían quedado eliminados a manos de Pumas.

Tras quedar fuera del pasado Guardianes 2020, Velázquez se expresó con un video a través de la cuenta oficial del club Cruz Azul que horas después propició la renuncia de Robert Dante Siboldi a la dirección técnica, a pocos días de la reanudación de la Liga de Campeones de la Concacaf donde quedaron fuera en semifinales a manos del LAFC.



Caraglio, quien llegó a los Rojinegros para cubrir la baja por lesión por los próximos tres meses de Julio Furch, fue contundente al respecto y salió en defensa de quienes fueran sus compañeros hasta antes del arranque de este torneo.



“Todo eso me pareció una estupidez, es la realidad, perdón que lo diga así, pero ningún jugador va salir a la cancha con esa mentalidad. Pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros que no fue así. Son partidos de futbol, pasaron millones de veces esas cosas, pero bueno de eso se aprende y hay que saber salir, no hay que tener en cuenta todas esas cosas”, mencionó el argentino durante su presentación con el conjunto tapatío.



“En Cruz Azul el tema de la prensa es complicado, es muy duro, pero la verdad que todo ese tema me pareció una falta de respeto hacia los jugadores”, agregó el atacante.



Luego de una lesión en enero del 2020, Milton perdió regularidad con el club pese a las actuaciones que había tenido con la Máquina, una situación que derivó en que pidiera su salida para encontrar minutos en este torneo.



“Tener tan pocos minutos, para un jugador es complicado no jugar. La verdad me tocó muy poco, estaba frustrado, pero trataba de aportar lo mío, desde el lugar que me toque. Siempre estuve apoyando a mis compañeros, al cuerpo técnico, hasta el último día que estuve en el club lo hice. No me gusta estar ahí, cobrar y no jugar, porque no me sirve de nada a mí ni a la institución. Así que cuando tuve la posibilidad también vi la oportunidad de jugar y estar una institución donde realmente fui feliz, soy feliz, me encanta la ciudad. Estoy agradecido porque las puertas se abren y en esta situación se dio”, señaló.



El ’Tanque’ señaló que no puede prometer “el cielo” a los aficionados del con su regreso a la institución: “Que apoye al equipo, que tenga confianza, que todos nos vamos a partir el alma para salir de esta situación. No va a ser de un día para otro, es partido tras partido. Tampoco le vamos a prometer el cielo, pero vamos a hacer el esfuerzo máximo para hacer lo mejor posible cada uno y salir de esto, que la idea principal es esa, pero no hablando, sino día a día, partido tras partido. Nos estamos esforzando muchísimo, cada chico tiene la idea y mentalidad de revertir lo más rápido esta situación. El mensaje es ese, que confíe y que siga apoyando a la institución”.