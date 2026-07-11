El Milan busca un extremo derecho. Rubén Amorim quiere a Saelemaekers en la izquierda, así que el club negocia con Guela Doué, del Estrasburgo y Costa de Marfil.





Las negociaciones con su entorno ya han comenzado y el jugador está entusiasmado con la idea de fichar por el Milan, que le ofrecería un contrato de cinco años a 2,5 millones por temporada más bonificaciones.





Alternativa: Belghali — Las negociaciones con el Estrasburgo serán duras, así que el Milan sigue a Rafik Belghali, del Hellas Verona. El lateral argelino, que brilló en el Mundial, cuestaunos 15 millones y también interesa a la Fiorentina.