Milan, todos con el grupo salvo Gabbia: Gila estará ante la Lazio, mañana examen para el defensa italiano

Después de disfrutar del día de descanso fijado ayer por Ruben Amorim, el Milan ha vuelto a entrenarse hoy en Milanello para empezar a preparar la visita del sábado al campo de la Lazio. Todos los jugadores trabajaron con el grupo, incluido Mario Gila que había salido en el tramo final del partido contra la Juventus por un problema físico.





El único que no trabajó con el resto de sus compañeros fue Matteo Gabbia, que arrastra una inflamación en el tobillo: el defensa italiano realizó trabajo personalizado en el gimnasio y será evaluado durante la jornada de mañana para saber si podrá volver al grupo y, por tanto, estar de nuevo a disposición de Amorim de cara a la visita al campo de la Lazio.