Milan, ¿será Ramos titular ante el Udinese? Esto es lo que trasciende y las alternativas de Amorim

Tras la abultada y dolorosa derrota del jueves en casa del Bournemouth en la Europa League, Ruben Amorim es consciente de que hace falta reaccionar y volver de inmediato a la senda de la victoria. Por eso, de cara al partido de Serie A de mañana por la noche en casa del Udinese, el técnico portugués, tras las numerosas rotaciones ante los ingleses, volverá a confiar desde el inicio en todos sus jugadores más experimentados y representativos.

Mario Gila, Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic y Gonçalo Ramos volverán al once titular. En el caso de este último, ha desaparecido la preocupación surgida en el entrenamiento previo al partido de Europa League, cuando tuvo que parar por una sobrecarga en el gemelo y perderse el desplazamiento a Bournemouth. El delantero centro portugués ha superado su problema físico y ayer volvió a entrenarse con el grupo. Amorim no piensa todavía en los partidos contra el Bologna y el Inter: su atención está puesta en el Udinese. Quiere derrotarlo con los goles de Ramos, que será titular. La única alternativa que se contempla sería darle minutos sin disputar todo el partido, con Cisse como falso nueve.