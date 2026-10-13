Milan, se confirman la confianza y el apoyo de Cardinale: Amorim no corre peligro

La costumbre en el AC Milan ya está clara: el propietario Gerry Cardinale y el entrenador Ruben Amorim hablan, a distancia o en persona, sobre el desarrollo del partido que acaban de disputar. Analizan lo que ha funcionado, los aspectos negativos, las decisiones tácticas, el margen de mejora y el estado de ánimo general de los futbolistas y del entorno.





EL SENTIR DE CARDINALE: Hoy se ha conocido el sentir de Gerry Cardinale tras el empate del AC Milan contra el Sassuolo. El entrenador del Milan también estaría entre los señalados, además de algunos futbolistas. Por eso, en las últimas horas han cobrado fuerza los rumores de que su puesto corre peligro.









HACE FALTA TIEMPO, NO CORRE PELIGRO : Por el momento, sin embargo, según ha podido saber Calciomercato.com, Ruben Amorim cuenta con la plena confianza y el apoyo total de Gerry Cardinale y de todo el club. La propiedad está plenamente comprometida a brindarle el apoyo necesario para construir un proyecto ganador, consciente de que esto requiere tiempo y unidad de criterio.





HAY QUE CAMBIAR LA TENDENCIA: El AC Milan aún no ha encontrado su camino y, sin embargo, gana o empata todos los partidos. Pero su encuentro más convincente sigue siendo el primero, contra el Torino, o incluso el amistoso de verano contra el United, y la tendencia no es ascendente. Por tanto, harán falta respuestas sobre el terreno de juego: los dos desplazamientos europeos a Salzburgo y Bournemouth, el partido en casa del domingo contra el Atalanta y el de Udine de la próxima semana serán la prueba de fuego. Pero Amorim sigue firme en el banquillo del AC Milan. Por ahora.











