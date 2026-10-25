Milan: Ramos vuelve a ser titular en Udine, donde fue decisivo con el PSG en la Supercopa

Entre tantas malas noticias, hay una que permite al Milan y a Ruben Amorim respirar aliviados: Gonçalo Ramos se ha recuperado de las molestias en el sóleo izquierdo que le obligaron a perderse el partido contra el Bournemouth. Las pruebas descartaron lesiones y el portugués se entrenó con normalidad el viernes y el sábado, por lo que vuelve a estar disponible para ser titular en Udine.





El Bluenergy Stadium también le trae buenos recuerdos a Ramos: en agosto de 2025 marcó en el minuto 94 el gol contra el Tottenham que permitió al PSG llegar a los penaltis y conquistar después la primera Supercopa de Europa de su historia.