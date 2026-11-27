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Una actuación que puso en pie a los espectadores del Britannia Stadium: el Milan Futuro perdió 2-1 ante el Stoke en la segunda jornada del grupo B de la Premier League International Cup sub-21 pero todos los aplausos fueron para Fabio Pandolfi. La joya del Milan firmó una actuación completísima tanto en ataque como en defensa, cortando y cosiendo como el mejor de los sastres.

El centrocampista de la provincia de Bérgamo combina una técnica de alto nivel con una inteligencia táctica superior a la media: lee el desarrollo de las jugadas con un minuto de antelación, sabe asociarse en corto y utilizar su golpeo cuando hace falta cambiar el juego con precisión suiza.

La historia de Pandolfi es un ejemplo de fidelidad: doce años en la cantera del Milan, ascendiendo por todas las categorías hasta llegar al Primavera (sub-20). La pasada temporada (2025/2026), se hizo con un papel central en el sistema de Giovanni Renna, sumando minutos importantes y asistencias valiosas. Ahora es el faro del Milan Futuro de Navarro, el metrónomo por el que pasan todas las jugadas ofensivas del equipo. El club demostró su plena confianza en él al asegurarse su continuidad el 20 de julio de 2025 con la firma de su primer contrato profesional.

Fabio Pandolfi nació el 24 de mayo de 2008 en Treviglio, en la provincia de Bérgamo. Dio sus primeros pasos en el Cortenuova antes de vincularse al Milan en la temporada 2015/2016. Con sus 178 cm de altura y un físico todavía por desarrollar, destaca por su calidad técnica y su visión de juego. Se mueve entre el centro del campo y la defensa, sabe leer los momentos del partido y cuándo acelerar jugando al primer toque.

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Lo que más llama la atención de su evolución, año tras año, es la personalidad con la que juega: nunca fuerza una jugada, pero siempre aparece en los momentos clave. Se inspira principalmente en tres jugadores: Andrea Pirlo, Luka Modrić y Samuele Ricci, de quienes intenta aprender el secreto para controlar el ritmo del partido.

Sueña con debutar en la Serie A y con tener una trayectoria importante con Italia tras disputar un gran Mundial sub-17 en Qatar. Amorim recibe informes casi a diario. Ahora le toca al club estudiar qué futuro es el mejor para un jugador al que la Serie D se le queda pequeña (tres goles decisivos en esta primera parte de la temporada).