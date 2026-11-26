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El Milan sale del Pireo, en Atenas, con una espectacular remontada del 2-0 al 4-2 en casa del Olympiacos. Puede celebrar las numerosas buenas noticias que le ha dejado el partido, más allá de la victoria y de los tres puntos que vuelven a meterlo en la lucha por clasificarse para los playoffs del torneo.

Desde otro gol de Cisse hasta la gran actuación de Hutchinson y la confirmación goleadora de Pulisic y Moreira, Ruben Amorim puede estar satisfecho con la segunda parte de su equipo. Sin embargo, Goncalo Ramos no pudo jugar ese segundo tiempo: fue sustituido junto a Estupinan en el descanso, cuando el partido iba 1-0 a favor de los griegos. Pero, mientras que el cambio del jugador de banda fue una decisión técnica, el del portugués se debió a un problema sufrido durante la primera parte.

AMORIM LO CONFIRMA: «TENÍA DOLOR»: En declaraciones a Sky justo después del partido, Ruben Amorim explicó que sustituir a Ramos por Pulisic, con Alphadjo Cisse de nuevo como falso nueve, no respondió a la intención de cambiar algo en el plano técnico-táctico, sino que fue una decisión obligada: «No, no cambié yo el partido con la sustitución. Ramos salió porque tenía dolor, era un cambio obligado».

QUÉ PASÓ: Hay que decir que Ramos no atraviesa un gran momento de forma física. Ya durante la victoria ante el Frosinone había sido sustituido a petición de su compañero Rabiot por una pequeña molestia en la pantorrilla que después remitió. Hoy, oficialmente, su retirada no se ha debido a un problema muscular, sino a una fuerte contusión, un golpe recibido durante la primera parte. Ramos había superado en el regate al exdefensa del Inter Lorenzo Pirola, que entró sobre él y lo derribó con una dura entrada en la tibia. Ramos siguió jugando con dolor y cojeando ligeramente hasta que fue sustituido en el descanso.

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SERÁ EVALUADO MAÑANA: El cambio podría haber sido una medida de precaución, pero el Milan tendrá que volver a evaluar al jugador mañana, con unas pruebas que se realizarán en Milanello. Su presencia es fundamental para lo que resta de temporada del Milan y no se dejará nada al azar.