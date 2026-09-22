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Diego Moreira Lazio MilanGetty Images
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Milan, qué impacto el de Moreira: es el máximo goleador del equipo en este inicio de temporada

AC Milán

Diego Moreira es el hombre del momento en el Milan con sus tres goles marcados en apenas 67 minutos jugados en los últimos 2 partidos. El extremo ofensivo de la generación de 2004 es, actualmente, el máximo goleador del Milan con tres tantos, seguido con dos por Alphadjo Cisse y Adrien Rabiot. A la espera de entender cuándo y dónde lo colocará Amorim como titular en su Milan ideal, el internacional belga está a un gol de alcanzar su récord de tantos marcados en una sola liga: 4 la pasada temporada con el Estrasburgo, mientras que solo fueron 2 en la temporada anterior.

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