Milan: Pulisic ha vuelto hoy a Milanello; el estadounidense se entrena con Santi Gimenez

Christian Pulisic regresó esta mañana a Milanello tras las vacaciones posteriores al Mundial con su Estados Unidos. En un principio, su regreso estaba previsto para el miércoles 29 de junio, pero el Milan le concedió al jugador un día más también por motivos logísticos.





Capitán América , después de los habituales exámenes médicos, empezará a trabajar para recuperar la forma y para reponerse de la microfractura en el peroné derecho sufrida en el último partido contra Bélgica. Esperándolo estará Santiago Gimenez, delantero mexicano que regresó unas horas antes que el estadounidense y que, del mismo modo, también está lidiando con la recuperación del problema físico en el tobillo sufrido con su México.