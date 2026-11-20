Compartir Sigue a GOAL en Google

Melissano, director deportivo del Genoa, y Beppe Riso, agente de Cristian Comotto, se dieron la mano hace unos días. Cuando se reabra el mercado de fichajes, el 1 de enero, el joven talento del Milan se incorporará al equipo de De Rossi.

Anuncios

Salvo sorpresa, el primer fichaje del Genoa en el mercado de invierno será precisamente el talento del Milan. Comotto ya trabajó con Melissano la pasada temporada en el Spezia, y fue el nuevo director deportivo del Genoa quien impulsó y llevó a buen puerto esta operación.

El Genoa se ha adelantado al Parma y al Monza, que llevaban varios meses siguiendo al internacional italiano sub-20, y ahora quiere cerrar todos los detalles con el Milan. La operación debería cerrarse con una cesión con opción de compra y de recompra, de modo que el Milan no pierda el control de un jugador considerado una pieza fundamental para su futuro.

El pasado verano, Comotto renovó su vínculo con el Milan con un contrato hasta 2031. Una señal inequívoca de que Cardinale confía en él de cara al futuro. El presente, sin embargo, es más complicado, dada la necesidad de Amorim de crear una base sólida para devolver al club a los puestos altos de la clasificación. El técnico portugués no puede prescindir de la clase de Modric ni del liderazgo de Rabiot: Comotto ha aprendido lecciones importantes de ambos para el futuro, pero hasta ahora ha tenido muy pocos minutos sobre el terreno de juego.

Dos partidos y 4 minutos en total en la Serie A; apenas 14 minutos en la Europa League. Poco, demasiado poco incluso para un joven talento nacido en 2008. La idea sería crecer bajo la dirección de De Rossi, uno de los mejores centrocampistas italianos. El principio de acuerdo ya existe; ahora hay que cerrar los acuerdos definitivos.

Anuncios Anuncios

Comotto está muy vinculado al Milan, pero ya ha hablado con entusiasmo de esta posibilidad en uno de los clubes históricos del fútbol italiano.