Milan, presentados Kostic y Cissè: las emocionadas declaraciones de los dos jóvenes del AC Milan

Ambos habían sido oficializados durante la pasada temporada, pero solo a principios de julio comenzaron oficialmente su aventura en el AC Milan. Alphadio Cisse y Andrej Kostic son de los jóvenes que más curiosidad han despertado entre los aficionados del AC Milan en esta primera fase de la pretemporada.





El AC Milan ha decidido presentar esta tarde, en sus canales sociales, a los dos jóvenes talentos Kostic y Cisse. Una breve biografía de ambos, pero sobre todo sus primeras palabras con el AC Milan de ambos futbolistas. Andrej Kostic declaró: "Siempre he soñado con este club". También Alphadjo Cisse no ocultó su emoción: "Estar aquí es una sensación increíble. Es difícil darse cuenta de todo lo que está pasando".



