Compartir Sigue a GOAL en Google

El Milan se prepara para retomar su temporada este domingo a las 18:00 en San Siro ante el Frosinone. El entrenamiento de esta mañana en Milanello, a dos días del partido, fue el segundo con todos los internacionales de vuelta, a excepción de los lesionados, y dejó noticias importantes.

Anuncios

Strahinja Pavlovic volvió a completar solo una parte del entrenamiento con el grupo y eso no es una buena noticia para Ruben Amorim. El defensa serbio se perdió tanto el partido de Europa League contra el Ferencvaros como el encuentro de liga ganado en el campo del Genoa por un molesto problema de cólicos renales.

El exjugador del Salzburgo ha estado de baja casi dos semanas y no puede encontrarse al 100 % de su condición física. Por su parte, está dispuesto a hacer un esfuerzo para ponerse a disposición del club y de su entrenador, pero la decisión definitiva sobre su convocatoria no se tomará hasta mañana.

La línea de cuatro ante el Frosinone estará formada por Gila a la derecha, Diawara y De Winter, habitual en el once, en el centro, mientras que Bartesaghi podría ser la novedad en la izquierda.

Mañana, víspera del Milan-Frosinone, el Milan volverá a entrenarse por la mañana en Milanello y, después de comer, a las 14:00, está prevista la rueda de prensa de Ruben Amorim. Por la noche, como viene siendo habitual esta temporada en los partidos que disputa ante su afición en San Siro, el equipo quedará concentrado en un hotel.

Anuncios Anuncios

Una noticia importante y confirmada: Maignan se ha recuperado completamente de su lesión y jugará con normalidad ante una de las grandes revelaciones de este inicio de temporada, el Frosinone de Alvini.