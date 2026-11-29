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En agosto de 2025, Ardon Jashari llegó al Milan tras una negociación larga y, por momentos, complicada con el Brujas, cargado de expectativas y sueños: «Aunque llegaron otros clubes, yo solo quería ir al Milan».

Acababa de ganar la Copa de Bélgica y había sido elegido mejor jugador de la liga. En San Siro, sin embargo, apenas tuvo tiempo de debutar ante la Cremonese en un desafortunado 0-1 para los visitantes. Pocos días después se fracturó el peroné en un choque durante un entrenamiento. Terminó su primera temporada en el Milan con 17 partidos en todas las competiciones porque su puesto se lo había quedado un tal Luka Modric.

La llegada de Ruben Amorim, sin embargo, coincidió con más oportunidades. El suizo pudo aprovechar sus opciones sin tener que esperar cada vez a que descansara Modrić. En Udine, el 25 de octubre, el portugués los alineó juntos desde el primer minuto y mantuvo a ambos en el campo hasta el final.

Después volvieron las suplencias, los ocho minutos en el derbi y los once en Génova. En el descanso del partido contra el Frosinone, tras casi un mes, Amorim volvió a darle una parte entera. Jashari acaparó el protagonismo en tres minutos al marcar su primer gol en la Serie A con la camiseta del Milan. Aún es pronto para decir si estamos ante un punto de inflexión definitivo: el jueves, contra el Olympiacos, el suizo mostró una versión dubitativa durante 60 minutos, aunque después mejoró en la última media hora junto con todo el equipo.

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La diferencia se notará sobre todo en la liga. En la Europa League, Amorim lo ha elegido como titular en cinco de cinco partidos; en la Serie A ha necesitado diez encuentros para llegar a los 351 minutos: tres como titular y siete saliendo desde el banquillo. Solo los partidos de Udine y Bolonia representan más de la mitad de sus minutos. Ante el Cagliari, dada la ausencia de Modric por lesión, le tocará a él: una gran oportunidad para alejar la posibilidad de un traspaso.

Porque sí, la directiva del Milan ha empezado a tener algunas dudas sobre el exjugador del Brujas. Tras un desembolso de 38 millones de euros, su rendimiento hasta ahora no ha sido excepcional. Ni tampoco constante. En estos momentos, Cardinale no considera intransferible a Jashari.

El PSV se interesó por él en los últimos días y contactó directamente con los agentes del jugador: el club neerlandés quiere ficharlo en enero. Pero el escollo sigue siendo la fórmula, porque la oferta sería una cesión con opción de compra, mientras que el Milan solo estudiaría propuestas de traspaso definitivo por 30/35 millones de euros. El PSV no es el único club interesado en Jashari, cuya situación habrá que seguir de cerca en las próximas semanas. Antes, sin embargo, tiene el examen ante el Cagliari, en el que no puede fallar: puede cambiar el futuro del suizo.