Milán, oficial: Berkay Karaca se somete a una intervención quirúrgica; el comunicado del club

El Milan informa, mediante un comunicado oficial, que el defensa Berkay Karaka (2006) se ha sometido hoy a una operación para resolver un problema en el cuarto metatarso del pie derecho.

COMUNICADO OFICIAL: BERKAY KARACA

«El AC Milan informa que Berkay Karaca fue operado en Varese por una fractura en el cuarto metatarso del pie derecho. La intervención, a cargo del doctor Carlo Montoli con la presencia del médico rossonero Andrea Bulgheroni, fue un éxito. El defensa ya recibió el alta y empezó la rehabilitación en Milanello».