Milan, Nkunku vuelve a entrenarse con el grupo: primer entrenamiento para Leao y Gonçalo Ramos

Christopher Nkunku volvió a entrenarse con el grupo esta mañana en Perth, después de haberse perdido el amistoso contra el Celtic a causa de unas molestias físicas tras una contusión que le había provocado una leve molestia muscular. Una buena noticia para Ruben Amorim, que quiere apostar fuerte por el francés en su primera temporada en el AC Milan.

Rafael Leao y Goncalo Ramos realizaron hoy, en el campo de entrenamiento "Sam Kerr" de Perth, en Australia, una sesión de trabajo individual. Mario Gila volvió a realizar una sesión de entrenamiento personalizado tras el problema muscular sufrido en el último amistoso contra el Celtic.



