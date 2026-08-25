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Nkunku MilanGetty Images

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Milan, Nkunku ha completado el reconocimiento médico con el Leipzig: los detalles de la operación y cuándo firma

AC Milán

El delantero francés deja el Milan después de una sola temporada: está hecho con el Aston Villa

Según ha informado SkyDeChristopher Nkunku ha completado la segunda parte del reconocimiento médico con el Leipzig: el delantero francés había llegado anoche a Alemania, donde se sometió desde el primer momento a una primera fase de pruebas médicas.


Milan y Leipzig han cerrado la operación con una cesión de pago, 3 millones, con derecho de compra por una cifra ligeramente inferior a los 30 millones de euros. En caso de que el club alemán ejerciera el derecho de compra, para Nkunku estaría preparado un contrato por otros tres años.


La firma del ya exjugador del Milan con el Leipzig está prevista ya para el día de hoy.

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