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Milan, Musah vuelve a la selección: Pochettino excluye a Pulisic de los próximos 4 compromisos de Estados Unidos

AC Milán

Según las informaciones que llegan desde Estados Unidos, Pulisic no ha sido convocado por Pochettino, mientras que Musah sí figura en la lista del seleccionador estadounidense.

El buen inicio de temporada, favorecido por la confianza que le ha dado Ruben Amorim, de Yunus Musah ha sido premiado por el seleccionador Mauricio Pochettino: según Fox Sport, el centrocampista del Milan ha sido incluido en la lista de convocados de Estados Unidos para los próximos cuatro partidos contra Perú, Chile, México y Canadá que la selección estadounidense jugará entre finales de septiembre y principios de octubre. 


También según la información, en cambio, Pulisic no será convocado y podrá así trabajar en Milanello durante el parón para recuperar la mejor condición física posible.

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