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El Milan se ha reunido esta mañana para ultimar la preparación del partido del lunes por la noche en Cagliari contra el equipo dirigido por Pisacane. Llegan muy buenas noticias en ataque: el Milan viajará a Cerdeña con sus dos delanteros, Ramos y Camarda, plenamente recuperados de las respectivas contusiones que sufrieron en los últimos días.

Distinto es el caso de Luka Modric, que se quedará en Milanello: ante los importantes compromisos contra el Parma y, sobre todo, contra el Sunderland, el Nápoles y el Como, el cuerpo médico del Milan y el propio jugador no quieren arriesgarse a empeorar la situación. El objetivo es recuperarlo para el próximo domingo.

La peritendinitis en la pierna derecha también deja fuera a Bartesaghi, que no figura en la lista de convocados. Tampoco llega Pavlovic, que aún no ha recuperado una condición física óptima. El joven francés Diawara apunta a ocupar el lateral izquierdo de la defensa de cuatro, una opción que se ha vuelto valiosa con el paso de las semanas. Tomori, por su parte, tendrá una oportunidad en el centro de la defensa tras su gran entrada en el partido contra el Olympiacos: formará pareja con el siempre presente De Winter. A la derecha estará Gila, exjugador de la Lazio.

Jashari jugará en el lugar de Modric junto a Musah en el centro del campo. En las bandas, se da por segura la continuidad de Moreira y Pulisic, mientras que Rabiot tendrá libertad para servir de enlace entre el centro del campo y Goncalo Ramos. Cisse y Hutchinson, protagonistas de la victoria en Atenas contra el Olympiacos, estarán preparados para aportar durante el partido.

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Amorim ha decidido así convocar a 5 jugadores del Milan Futuro para el partido del lunes: Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera, Borsani.