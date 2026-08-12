Milan: Modric ha regresado a Italia desde Croacia en un vuelo low cost

Tras el final de la gira por Australia e Indonesia, Ruben Amorim concedió unos días de descanso a sus jugadores, que volverán a entrenarse esta tarde en Milanello. Luka Modric decidió pasar este tiempo libre con su familia en Croacia, más concretamente en Zadar, donde tiene una propiedad inmobiliaria en la que le gusta pasar sus momentos de relax. Para regresar a Italia y ser puntual en la reanudación de los entrenamientos, el campeón croata tomó anoche un vuelo low cost de Ryanair y aterrizó en Malpensa después de la 1 de la madrugada.





QUÉ DIFERENCIA - Lo informa gazzetta.it , que añade que Modric voló solo, sin su familia y, pese a lo tardío de la hora, no rehuyó las inevitables peticiones de selfis y autógrafos por parte de quienes se cruzaron con él tanto a bordo como en el aeropuerto. Se trata de un episodio bastante curioso que llega en los días en los que Mike Maignan y Adrien Rabiot se han convertido en un caso por la forma en que se gestionaron las vacaciones extra.