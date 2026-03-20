Milán: Modric, el jugador con más minutos disputados: ¿qué futuro le espera?

Luka Modric es el jugador de campo del Milan con más minutos disputados (2366') en esta Serie A. El jugador nacido en 1985 no había acumulado tantos minutos en una sola temporada desde hacía cinco campañas, es decir, desde la 2020/21 (2743' en aquel caso). Así lo informa Opta.





EL FUTURO - ¿Cuál será el futuro del croata? A día de hoy, nadie puede dar una respuesta. O mejor dicho, uno sí: solo él, pero quizá ni siquiera él. El exjugador del Real Madrid solo tiene dos prioridades en este momento: terminar de la mejor manera posible esta primera temporada en el Milan y en Italia, y luego pensar en el Mundial con su selección de Croacia. Si se quedará o no en el Milan, podría decidirlo en dos ocasiones: entre el final de la liga y el inicio del Mundial, o al término de la gira estadounidense de su selección croata.