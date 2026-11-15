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Maignan MilanGetty Images
Simone Gervasio
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Milan, lesión de Maignan en el Francia-Turquía: se retira en el descanso, ¿qué lesión ha sufrido?

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Lesión del portero y capitán del AC Milan: se ve obligado a salir al descanso del Francia-Turquía.

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Duro golpe para el Milan. El portero y capitán Mike Maignan se lesionó durante la primera parte de la sexta jornada de la Nations League. Mientras defendía la portería de Francia, el exjugador del Lille sufrió una lesión en el muslo derecho, según informa L'Equipe.

Por este motivo, tuvo que salir durante el descanso, con el partido 0-0. En su lugar entró Restes,

Habrá que conocer el estado del portero del Milan, cuya presencia en los próximos partidos del Milan está ahora en duda.

Escrito porSimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.