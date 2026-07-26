Milan, Leao cuenta su encuentro con Neymar: «Una oportunidad única, Ney es mi ídolo de infancia»

Durante la noche, Neymar dio espectáculo con un doblete en el 2-2 en casa contra Chapecoense. Al final del partido, O'Ney le regaló su camiseta a Rafael Leao, presente en el palco del fenómeno brasileño. Estas fueron sus palabras, recogidas por ESPN: «Fue una oportunidad única. La gente del equipo de Neymar consiguió organizarlo para que pudiera ver a un ídolo de la infancia. Me gustó mucho verlo jugar. Empecé a ver sus primeros vídeos cuando aún estaba en el Santos», dijo.

El portugués también desveló una conversación que tuvo con Neymar antes del inicio del partido y dijo que apostó por una buena actuación del delantero. El número 10 del Santos marcó el gol del equipo en la primera fase: «Estoy muy feliz. Le dije que iba a dar espectáculo, y marcó un bonito gol. Es un honor estar aquí».