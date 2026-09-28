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Milan, la estimación del dinero perdido por el club sin la clasificación para Europa en el balance económico

AC Milán

Esta tarde el Consejo de Administración del Milan ha aprobado la cierre de las cuentas de la temporada 2025/2026, la última con Giorgio Furlani en el cargo como consejero delegado del club. Los datos significativos son principalmente dos: los ingresos, de 464,6 millones de euros, algo más del doble con respecto a hace cuatro años, y las cuentas cerradas en rojo con unas pérdidas de 24 millones tras tres ejercicios consecutivos con beneficios.


La razón principal, y en cierto modo esperada, de este regreso a los números rojos en las cuentas viene dada principalmente por el hecho de que en la temporada 2025/2026 el Milan no logró la clasificación para las competiciones europeas: un resultado deportivo que se ha hecho notar desde el punto de vista económico y financiero. El club ha estimado las pérdidas por no jugar en Europa en unos 70-80 millones de euros.

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