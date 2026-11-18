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El entusiasta comentario de Christian Pulisic tras el Estados Unidos-Haití (2-0), partido que abrió con un extraordinario gol de chilena

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El Capitán América Christian Pulisic fue el gran protagonista de la victoria de Estados Unidos sobre Haití en la Concacaf Nations League durante la noche. Estas fueron las declaraciones del delantero del Milan ante la prensa estadounidense en la zona mixta tras el partido:

¿Qué opinas de tu gol de chilena?

«Nunca había marcado un gol así, fue especial. Weston centró el balón y era lo único que realmente podía hacer, así que pensé que tenía que intentarlo. Fue muy bonito ver entrar el balón en la portería».

¿Es bonito regalar una victoria el día de la despedida de Pochettino?

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«Sí, obviamente ahora se marcha, así que es bonito cerrar esta etapa con una buena actuación y una buena victoria para el equipo».

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¿Cómo describirías a este grupo en particular, una mezcla de veteranos y jóvenes?

«Es muy bonito. Ha sido divertido trabajar con todos. Hemos podido conocer a algunos de los nuevos, también a algún joven talento y, obviamente, sigue aquí parte del mismo grupo de siempre. Así que es un equipo realmente muy bueno. Me gusta mucho el punto en el que estamos ahora y creo que seguimos creciendo y que nos espera un gran futuro».

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Es el último partido de Pochettino, ¿qué os deja?

«Estamos en un buen momento. Quiero decir, creo que el equipo ha mejorado. Creo que hay una buena cultura dentro del grupo y pienso que deberíamos estar realmente

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ilusionados

con el futuro».

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¿Qué opinas del impacto de Julian Hall?

«Ha sido fantástico jugar con él. Marcó un gol, pero también destacó por su juego en general: hizo muchos desmarques y creó problemas al otro equipo. Ha hecho un gran trabajo al incorporarse a este equipo y dejar su huella».

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¿Cuál fue el mensaje de despedida de Mauricio Pochettino para vosotros esta noche?

«Simplemente, que tenemos una cultura de equipo realmente extraordinaria. Hemos construido algo muy especial y nos espera un futuro brillante. Y que sigamos así, dejando que el resto del equipo nos apoye».

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¿De verdad importa quién sea el entrenador a estas alturas?

«Quiero decir, no es que no importe. Al final, no es una decisión nuestra, de los jugadores. Esperamos que quien llegue sepa potenciar las cosas que hacemos muy bien y pueda guiarnos en una buena dirección».