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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, James Fontanella-Khan será el nuevo Chief Corporate Affairs Officer

AC Milán

Nuevo fichaje en la estructura operativa del AC Milan. James Fontanella-Khan, actual US Finance Editor del Financial Times, dejará el diario financiero británico después de más de veinte años para incorporarse al club con el cargo de Chief Corporate Affairs Officer. La información la adelanta Breaker Media, medio estadounidense con sede en Nueva York especializado en medios, negocios y finanzas.


Según la reconstrucción, Fontanella-Khan seguirá en el Financial Times hasta finales de octubre, antes de iniciar su nueva etapa profesional junto a Gerry Cardinale, propietario del AC Milan y fundador de RedBird Capital Partners. El nuevo directivo debería dividir su tiempo entre Milán y Nueva York, ocupándose de los asuntos societarios del club en una fase especialmente importante para los proyectos de la propiedad estadounidense.


Fontanella-Khan es una figura de primer nivel en el panorama de la información financiera internacional. En abril de 2025 había sido ascendido por el Financial Times a US Finance Editor, con la responsabilidad de la cobertura de los principales grupos de Wall Street, además de los sectores del capital riesgo, la gestión de activos y los hedge funds. Anteriormente había desempeñado, entre otros, el cargo de US Corporate Finance and Deals Editor.


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