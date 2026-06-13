Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
cm jaissle milan

Traducido por

Milán: Jaissle desafía a Glasner; caen las apuestas por el banquillo rossonero

AC Milán
Fichajes

El banquillo del Milan aún no tiene dueño: los rossoneri no tienen prisa y siguen hablando con los candidatos. Esto ha reactivado opciones que parecían descartadas, como la de Matthias Jaissle: el joven técnico alemán vuelve a ser candidato firme, tanto que, según Planetwin365 y Goldbet, su cuota ha caído a 4,00. Hace solo 24 horas su cuota estaba en 20,00. 


Oliver Glasner sigue como favorito a 1,40, pero Jaissle, pupilo de Rangnick que ganó dos Champions asiáticas con el Al-Alhi, ya le desafía. Mauricio Pochettino, a 6,00, queda algo atrás en un proceso de selección que aún puede deparar sorpresas.

Anuncios