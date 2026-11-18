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Omari Hutchinson se pronuncia y lanza un mensaje al Milan: «¿Seguir en el Milan? Es mi sueño. Espero que ejerzan la opción de compra después de esta temporada. Me veo jugando aquí mucho tiempo más…».

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En un acto organizado por el Milan para reunirse con los aficionados junto a su compañero Koni De Winter, el extremo anglo-jamaicano habló tanto del momento que atraviesa el equipo como del suyo propio. El jugador nacido en 2003 en RedHill tiene grandes ambiciones: señaló el título de la Serie A como objetivo colectivo y seguir en el Milan como meta personal.

Hutichinson llegó a Milán el verano pasado, en los últimos días del mercado estival, cedido por unos 4 millones de euros en una operación orquestada por el influyente agente brasileño Giuliano Bertolucci.

El problema para Hutchinson y, por extensión, para el Milan sigue siendo la cifra acordada con el Nottingham Forest: 50 millones de euros. Mucho dinero que el exjugador del Arsenal y del Chelsea debe demostrar que vale.

Hasta ahora, su temporada puede considerarse positiva: un gol y siete partidos en la Serie A, además de cuatro participaciones en la Europa League. Amorim lo valora y trabaja mucho con él a nivel individual para ayudarlo a dar el siguiente paso.

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Sin duda, el técnico portugués es un aliado firme de Hutchinson, que ahora debe ofrecer algo más para ganarse la continuidad en el Milan.