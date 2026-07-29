Milan, Gonçalo Ramos y Leão llegan a Australia: cancelado el amistoso con el Perth

Alrededor de las 8:00, hora local, el técnico del AC Milan Ruben Amorim pudo dar la bienvenida al nuevo número 9 del AC Milan, Gonçalo Ramos. Junto al delantero centro también llegó a Perth Rafa Leao, en el centro del mercado de salidas por los fuertes intereses de Fenerbahce y Galatasaray, pero que comenzará la pretemporada precisamente en la ciudad australiana.

Cancelado el amistoso con los anfitriones del Perth Glory, el próximo partido será el derbi contra el Inter, programado para el 5 de agosto a las 13:00, porque, según Sky, los australianos no tenían el número mínimo de jugadores para disputarlo.