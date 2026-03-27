Milán: Gabbia fuera y Leao en Portugal: qué se rumorea de cara al partido contra el Nápoles

Los compromisos con las selecciones nacionales han privado a Allegri de varios jugadores. Esta mañana, los rossoneri se han reunido en Milanello para seguir preparándose para el crucial partido contra el Nápoles del próximo 6 de abril. El técnico de Livorno espera mejorar la forma física de Giménez, Nkunku y Fullkrug, que no han sido convocados por sus respectivas selecciones. El martes, Loftus-Cheek volvió a entrenar con el grupo: el centrocampista inglés volverá a la convocatoria para el partido en el Maradona contra los chicos de Conte.





Matteo Gabbia, que se está recuperando tras la operación a principios de marzo por una hernia inguinal, ha vuelto a entrenar hoy por separado: en estos momentos, parece difícil que se recupere a tiempo para el partido decisivo contra el Nápoles, tanto por lo que respecta al Scudetto como a la Liga de Campeones. Leao se encuentra en estos momentos en Portugal para someterse a pruebas médicas tras la reaparición del dolor en el aductor y continuará allí su recuperación antes de regresar a Milán la próxima semana. Tampoco hay noticias positivas para el portugués de cara al partido del 6 de abril.