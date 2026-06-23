Milan Futuro oficial: llega Guernier, extremo inglés fichado del Birmingham City

Aurelien Guernier es el nuevo fichaje del Milan: ya es oficial. En un primer momento, formará parte del proyecto «Milan Futuro». Este es el comunicado del club rossonero sobre el extremo ofensivo inglés nacido en 2007:





«El AC Milan se complace en anunciar el fichaje del futbolista Aurelien Guernier, que formará parte del proyecto Milan Futuro, dedicado al crecimiento y al desarrollo de jóvenes talentos. El delantero, nacido en 2007, ha jugado en el Birmingham City FC y ahora ha decidido vestir los colores rossoneri».