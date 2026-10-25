Milan Futuro, cruel mazazo: el Club Milano empata en el minuto 91 en inferioridad numérica. Pesan las ausencias de los seis jugadores que están con el primer equipo

El Milan Futuro empata 1-1 con el Club Milano pese a jugar con superioridad numérica durante casi toda la segunda parte. Un empate que supone un duro golpe para los de Navarro, que encajan el gol de Conti en el minuto 91. El tanque alemán Asanji había adelantado al Milan Futuro con un gol en la primera parte que confirma su gran momento personal.





En el desarrollo del partido pesaron las numerosas bajas, ya que hasta seis jugadores del segundo equipo del Milan (Bouyer, Perera, M.Cisse, Ossola, Vos y Menon) fueron convocados por Ruben Amorim para el partido de esta noche contra el Udinese.





Con este empate, el Milan Futuro se mantiene en la mitad izquierda de la clasificación pese a tener dos partidos menos, pero desaprovecha la ocasión de acercarse a la zona de playoff.





Milan Futuro: Pittarella, Cappelletti, Borsani, Zukic, Pagliei, Sala, Bonomi, Plazzotta, Asanji, Idrissi, Guernier. Suplentes: Pacileo, Colombo, Pandolfi, Borsa. Entrenador: Sergio Navarro