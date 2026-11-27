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El Milan Futuro no pudo repetir la hazaña en la Premier League International Cup U21. El equipo de Navarro, que había debutado con una victoria por 2-1 ante el Everton, cayó 2-1 en el partido de la segunda jornada del grupo B.

Así relata el partido la web oficial del Milan: «En el minuto 7 llega el primer aviso de O. Kyeremeh, con un disparo raso que detiene Bouyer. En el 10 responde Sala con un disparo con rosca desde lejos que para Hilson. En el 22 se adelanta el Stoke City: Nixon centra para el remate

certero

con la derecha de O. Kyeremeh. En el 25, Balentien arranca, pero Hilson le frena. En el 29 lo intenta Enabulele, sin éxito. En el 30, el propio Enabulele se acerca al gol tras un despiste del Milan Futuro. En el 31 llega el segundo gol del equipo inglés: Pinder recibe y ajusta un zurdazo al ángulo. En el 33, falta lanzada por Pandolfi, sin éxito. En el 34, Hilson realiza una parada milagrosa ante Plazzotta y después también le niega el gol a Pandolfi. En el 43, Bouyer detiene un intento de O. Kyeremeh. 2-0 al descanso.

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En el 53, Sala remata un centro de Cappelletti, pero Hilson está bien colocado. En el 63, Guernier dispara desde cerca del borde del área y el balón, ligeramente desviado, sale fuera. En el 66, Idrissi obliga a Hilson a intervenir de nuevo. En el 67, Perera también crea peligro tras una rápida jugada en espacios reducidos. En el 73, Bouyer está atento ante O. Kyeremeh. En el 79, el Milan Futuro recorta distancias y vuelve a meterse en el partido: Balentien protagoniza una gran jugada individual y bate a Hilson con un disparo cruzado desde dentro del área. En el tiempo añadido, Bonomi dispone de dos ocasiones, ambas sin premio. En el último instante, la esperanza es una falta de Pandolfi, pero Hilson no se deja sorprender. Stoke City U21-Milan Futuro 2-1».

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FICHA DEL PARTIDO

STOKE CITY-MILAN FUTURO 2-1

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STOKE CITY (4-2-3-1): Hilson; Mears, Anderson, Lenihan (30' de la segunda parte, Agina), Dauda; Morrison, Enabulele; Nixon, F. Achu (1' de la segunda parte, Fearn), Pinder (44' de la segunda parte, Alcock); O. Kyeremeh (44' de la segunda parte, Bradbury). Suplentes: Clothier; Collins; Midwood. Entrenador: Joyce.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti (30' de la segunda parte, Bonomi), Cissé, Pagliei (40' de la segunda parte, Zukić), Borsani (19' de la segunda parte, Perera); Pandolfi, Sala; Vos, Plazzotta (19' de la segunda parte, Idrissi), Guernier; Balentien. Suplentes: Pantelin; Colombo; Borsa. Entrenador: Navarro.

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Árbitro: Carl Baker (ENG).

Goles: 22' O. Kyeremeh (SC), 31' Pinder (SC), 34' de la segunda parte, Balentien (MF).

Amonestados: 44' Sala (MF), 47' Anderson (SC), 11' de la segunda parte, Plazzotta (MF).