Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
SS Lazio U19 v AC Milan U19 - Primavera 1Getty Images Sport

Traducido por

Milan Futuro, acuerdo con el Pescara: 3 futbolistas, rumbo al club biancazzurro

AC Milán
Fichajes

Milan Futuro, el mercado también se anima en las salidas: el Pescara quiere a Eletu, Magrassi y Capelletti

El Milan Futuro se está entrenando en Milanello bajo las órdenes del nuevo técnico español Navarro. Kirovski está trabajando en el mercado teniendo en cuenta también las ofertas que han llegado por varios jugadores de la plantilla: Eletu tiene un acuerdo con el Pescara para un contrato de tres años, pero todavía no ha llegado el visto bueno del AC Milan para la operación.


El club adriático también ha preguntado a Kirovski por la disponibilidad del experimentado delantero Magrassi y del joven lateral derecho Cappelletti.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google