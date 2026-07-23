Milan Futuro, acuerdo con el Pescara: 3 futbolistas, rumbo al club biancazzurro

El Milan Futuro se está entrenando en Milanello bajo las órdenes del nuevo técnico español Navarro. Kirovski está trabajando en el mercado teniendo en cuenta también las ofertas que han llegado por varios jugadores de la plantilla: Eletu tiene un acuerdo con el Pescara para un contrato de tres años, pero todavía no ha llegado el visto bueno del AC Milan para la operación.





El club adriático también ha preguntado a Kirovski por la disponibilidad del experimentado delantero Magrassi y del joven lateral derecho Cappelletti.