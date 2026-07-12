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Estupinan MilanGetty Images

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Milán, Estupinan se marcha tras una sola temporada: el Aston Villa intenta ficharlo

AC Milán
Fichajes

Milán trabaja en las salidas: Estupinan podría volver a la Premier League.

Pervis Estupinán decepcionó en su primera temporada en el Milan, por lo que podría marcharse tras solo un año. Matteo Moretto explica: «Hay un futbolista que puede abandonar el Milan en este mercado de verano: Estupinán. El Milanlo fichó por unos 20 millones de euros y ya escucha ofertas; en las últimas horas el Aston Villa se ha interesado por sus condiciones y cifras. El Aston Villa ha realizado una consulta; aún no hay ofertas formales, pero los clubes ya se han contactado para valorar la operación».

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