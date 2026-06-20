Milán estudia contratar a Gardi como asesor de fichajes: ya negoció los traspasos de Icardi y Osimhen al Galatasaray

Con un retraso injustificado, el Milan aún no ha nombrado director general ni responsable de fútbol. Amorim espera que la situación se aclare pronto, y Tuttosport añade un nuevo rumor.





Además, el club consideraría incorporar al “superagente” George Gardi para reforzar la estrategia de fichajes. Gardi, recordemos, impulsó la proyección internacional del Galatasaray con fichajes de relumbrón como Mertens, Icardi, Sanéy Osimhen. Esta estructura de emergencia amplía los poderes de Rúben Amorim en la sala de mando: El portugués será entrenador y director deportivo, y, dada su trayectoria, parece lógico que sea él quien hable con los jugadores para explicarles un proyecto aún difuso, con el que el club aspira a recuperar el nivel del equipo más laureado de la historia de la Champions, tras el Real Madrid.