Milán, escucha a Giménez: «Todo está en manos de mi agente; hemos acordado no hablar del futuro mientras esté en el Mundial»

Santiago Giménez volvió a empezar el partido contra República Checa en el banquillo; México ganó 3-0. El delantero del Milan atendió a TV Azteca y habló de su futuro: «El acuerdo es dejar todo en manos de mi agente y no hablar del tema durante el Mundial. Por ahora, esa posibilidad no me quita el sueño. Estoy totalmente concentrado en el Mundial, un momento único que se vive pocas veces. No quiero distraerme con asuntos que no están en mis manos. Confío en Dios y me centro en hacer bien mi trabajo».
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