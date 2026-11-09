Milan, escucha a Di Canio: «La respuesta en Génova solo significa una cosa»

Una victoria importante y nada fácil la que consiguió el Milan en el campo del Genoa gracias a los goles de Cisse y Pulisic. Desde los estudios de Sky, Paolo Di Canio analizó así el partido en Marassi: «Amorim fue muy duro durante la semana, también consigo mismo, pero sobre todo con el equipo. Y lo sabemos: en el Milan, el ambiente ha sido un poco tenso en los últimos años. Pero ¿sabéis qué os digo? Que el grupo está bien, es fuerte. De lo contrario, no ganas así en Génova. La respuesta llegó en el campo».