Milan, escucha a Costacurta: «El AC Milan y la Juventus son favoritos para la Europa League, este año veo al AC Milan con más ganas»

Alessandro Costacurta mira con mucho interés al nuevo Milan de Amorim. El exdefensa del AC Milan, entrevistado por los micrófonos de SportWeek, habló de las ambiciones del conjunto milanista en la temporada recién iniciada, señalando precisamente a Milan y Juventus entre los principales favoritos para ganar la Europa League: "Milan y Juventus son favoritos en la Europa League y deben llegar al menos a semifinales, por lo demás ojo con los ingleses y en particular con el Bournemouth"





Luego continúa: "Amorim me intriga, quiere hacer que el rival se equivoque incluso a costa de arriesgar algo y ya solo por eso me cae bien".