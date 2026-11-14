Milan, en pugna con el Inter y media Europa: ojeadores tras Ilicevic, la nueva joya del Eintracht

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El AC Milan sigue de cerca a Niko Ilicevic, jovencísimo talento del Eintracht de Fráncfort. El club milanés compite con el Inter y muchos de los clubes más importantes de Europa por el jugador nacido en 2010, que ya protagonizó un debut récord en la Bundesliga.

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El Milan será uno de los grandes protagonistas del mercado de enero. El club está centrado en el presente y busca satisfacer a Ruben Amorim, pero también sigue trabajando con la vista puesta en el futuro para hacerse con los mayores talentos del fútbol europeo. Bobby Gardiner, el hombre del algoritmo y el scouting, ya ha enviado a los ojeadores del Milan y, de cara a enero, el club intentará aprovechar la red de contactos en Alemania del futuro director deportivo Krosche para lanzarse a por Niko Ilicevic

UN TALENTO PRECOZ - Nacido el 31 de octubre de 2010 en Aschaffenburg, Alemania, Ilicevic es un talento zurdo que puede jugar tanto de mediapunta como desplazarse a las bandas del ataque. Se formó en la cantera del Eintracht, a la que llegó en 2018, cuando apenas tenía ocho años. Desde entonces, su progresión ha sido increíblemente rápida: debutó con el sub-17 a los 13 años y, un año después, con 14, disputó sus primeros partidos con el sub-19. Este año, con solo 16 años, también ha llegado su debut de récord con el primer equipo.

UN DEBUT DE RÉCORD - Tras su explosión en la Youth League la temporada pasada, muchos esperaban que el talento alemán de origen croata tuviera oportunidades con el primer equipo a lo largo de la temporada. Pero nadie esperaba que su debut llegara tan pronto. El primer minuto oficial disputado por Ilicevic ya ha pasado a la historia de la Bundesliga. Al entrar cuando el partido estaba prácticamente terminado en la victoria por 3-1 ante el Hamburgo del 1 de noviembre, Niko se convirtió oficialmente, con 16 años y un día, en el debutante más joven de la liga alemana junto a Youssoufa Moukoko. Su impacto en el encuentro (dos tiros a puerta en un minuto) impresionó de inmediato al entrenador Adi Hütter, que en el siguiente partido, el empate 2-2 ante el Paderborn, le dio nada menos que 26 minutos.

LA COMPETENCIA DEL INTER Y DE MEDIA EUROPA - El talento de Niko Ilicevic lleva tiempo en la agenda de los clubes más importantes del mundo. El Inter, según informa desde hace tiempo Sky Sport, fue el primer club italiano en dar el paso. Además del Inter, el Real Madrid, el Barcelona (que está intentando ficharlo estos días), el Arsenal, el Bayern de Múnich y el Manchester City también están tras él y siguen de cerca su progresión.

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LOS OJEADORES, EN ACCIÓN - El panorama en el que el Milan ha decidido actuar no es nada sencillo, pero el club ha apostado fuerte: ha enviado en varias ocasiones a sus ojeadores para verlo en directo y empezar a tantear la posibilidad de un traspaso a Milán. El sobrino de futbolista más codiciado de Europa (su tío es Ivo Iličević, que fue internacional croata y jugó en varios clubes alemanes, entre ellos el Hamburgo, el Núremberg y el Kaiserslautern) pronto tendrá que elegir. Su primer contrato profesional no protege al Eintracht ante una ofensiva de los clubes más importantes del mundo.