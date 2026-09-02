Milan: el ex Pato habla sobre Gonçalo Ramos: «Lo he visto varias veces en el Mundial, por eso es diferente a los otros delanteros»

Goncalo Ramos se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club con los 75 millones de euros abonados por el AC Milan a las arcas del PSG y, por tanto, su llegada ha estado acompañada de una carga de expectativas y presión mucho más significativa de lo normal. Alexandre Pato, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, ha querido tranquilizar a los aficionados del AC Milan dando una valoración absolutamente positiva sobre el portugués.





La exestrella del AC Milan se expresó así sobre Ramos: "A Gonçalo le apuesto con los ojos cerrados. Comenté el Mundial y lo vi varias veces allí: es fuertísimo. Él hace un juego distinto al del clásico delantero centro porque es

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, baja para participar en la jugada, hace buenas paredes y también puede abrirse para favorecer las llegadas de sus compañeros. Espero mucho que consiga marcar muchos goles"